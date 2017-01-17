Обвиняемые по громкому делу хищений с БелАЗа признаны виновными

17 Января 2017 10:30

Приговор вынес суд города Жодино. Фемида приговорила осужденных к срокам лишения свободы от 3,6 до 6 лет. Семь фигурантов признаны виновными по статье "хищение группой лиц в особо крупном размере". Еще два человека осуждены за "пособничество".