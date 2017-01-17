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Обвиняемые по делу хищений с БелАЗа признаны виновными
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17 Января 2017 12:09

Обвиняемые по делу хищений с БелАЗа признаны виновными

Такой приговор сегодня вынес суд Жодино. Фемида посчитала, что "хищение группой лиц в особо крупном размере" и пособничество эквиваленты наказанию от трех  с половиной до шести  лет лишения свободы. На скамье подсудимых 9 фигурантов дела. Из Жодино с подробностями громкого дела - Юрий Шевчук (видео).

 

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