Общество
17 Января 2017 12:09
Обвиняемые по делу хищений с БелАЗа признаны виновными
Такой приговор сегодня вынес суд Жодино. Фемида посчитала, что "хищение группой лиц в особо крупном размере" и пособничество эквиваленты наказанию от трех с половиной до шести лет лишения свободы. На скамье подсудимых 9 фигурантов дела. Из Жодино с подробностями громкого дела - Юрий Шевчук (видео).
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