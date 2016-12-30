Общественный транспорт столицы будет работать в новогоднюю ночь до 5 часов утра

30 Декабря 2016 18:43

На большинстве маршрутов интервал движения сокращен. До 5 часов утра 1 января будут курсировать 26 автобусных и по 10 трамвайных и троллейбусных маршрутов.

В метрополитене завтра график рабочего дня. Закроется он только в 4 часа утра 1 января, а в 5:30 электрички опять повезут первых пассажиров.

В новогоднюю ночь ГАИ перекроет и участок проспекта Победителей - от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина до проспекта Машерова.