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Общественный транспорт столицы будет работать в новогоднюю ночь до 5 часов утра
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30 Декабря 2016 18:43

Общественный транспорт столицы будет работать в новогоднюю ночь до 5 часов утра

На большинстве маршрутов  интервал движения сокращен. До 5 часов утра 1 января  будут курсировать  26 автобусных и по 10 трамвайных и троллейбусных маршрутов.

В метрополитене завтра график рабочего дня. Закроется он только в 4 часа утра 1 января, а в 5:30 электрички опять повезут первых пассажиров.

В новогоднюю ночь ГАИ перекроет и участок проспекта Победителей - от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина до проспекта Машерова.

 

 

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