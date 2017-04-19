Общегородская ярмарка вакансий сегодня прошла в столице.

19 Апреля 2017 15:30

Посетили ее около 5 тысяч человек. Сегодня на трудовом рынке столицы есть потребность в рабочих и высококвалифицированных кадрах. Кроме поиска нового места работы, службы занятости проводят презентации разных курсов, образовательных семинаров и даже бизнес-программ.

За прошедший год с помощью таких ярмарок работу нашли почти 2 с половиной тысячи человек.