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Общегородская ярмарка вакансий сегодня прошла в столице.
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19 Апреля 2017 15:30

Общегородская ярмарка вакансий сегодня прошла в столице.

Посетили ее около 5 тысяч человек. Сегодня на трудовом рынке столицы есть потребность в рабочих и высококвалифицированных кадрах. Кроме поиска нового места работы, службы занятости проводят презентации разных курсов, образовательных семинаров и даже бизнес-программ.

За прошедший год с помощью таких ярмарок работу нашли почти 2 с половиной тысячи человек.

  

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