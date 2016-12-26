26 Декабря 2016 21:03

Молодые, талантливые, полные надежд и планов - они ждали новогодних праздников и хотели подарить их тем, кто оказался вдали от своей семьи и родного дома. Летели, чтобы помочь тем, кто в этом нуждался. Но остались в небе навсегда. Военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, наши российские коллеги - журналисты, в том числе съемочные группы Первого канала, НТВ, телеканала "Звезда", экипаж, а еще Елизавета Глинка или Доктор Лиза, как ее называют в прессе. Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя в Латакии. 92 человека... Все они погибли... Остро и с особой болью на страшные события откликнулись белорусы. К посольству в Минске не прекращается поток людей, которые скорбят вместе со всей Россией, несут цветы, зажигают свечи. Каждый, кто сопереживает, может оставить запись в книге соболезнований. А таких немало. Ведь в горе нет границ и условностей. Общая боль и утрата наших народов и единого Союза.

Рассказывает Андрей Кривошеев.

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы и проекты, кажется, даже люди на улицах говорят полушепотом. У братьев трагедия - у нас трагедия. Самые сильные люди страны и духом, и телом соболезнуют. Еле сдерживая слезы, вспоминая тех, кто ушел на взлете, ушел в сочинское небо, ушел навсегда...

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси: "Большая группа спортсменов - наши пловцы, борцы, гребцы, парусный спорт - не могла не прийти к посольству, не продемонстрировать вот это вот чувство братской искренней солидарности с российским народом. Мы выражаем самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем держаться в это непростое время".

Александр Шамко, министр спорта и туризма Беларуси: "Действительно, это - как гром среди ясного неба. И я скажу, что ни один белорус не остался безучастным к этой трагедии, восприняли, как свою".

92 оборванных полета, это уже точно. 92 жизни, до срока ушедшие из ансамбля этого мира не под овации, как привыкли в ансамбле Российской армии, а под минуты молчания по всей Беларуси. Громче других это молчание под стенами российской дипломатической миссии и в книге памяти, в которой каждая, не произнесенная вслух строчка, кричит от горечи утраты.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Это совместная трагедия, совместная боль. Совместное переживание нашего белорусского народа с нашими российскими гражданами. Трагедия касается не только их. С болью и тревогой восприняли эту новость. Лично вот моя семья, сам лично. Очень переживаю, потому что погибли очень талантливые люди. Люди, которых знал весь мир".

Главный военный дирижер России Валерий Халилов написал эту композицию в память о героях и сам внезапно ворвался в их пантеон. Ушел, неся свет искусства в далекую полыхающую Сирию. Все его творчество, вся его жизнь отныне в светло-траурных нотах его адажио, в дирижерском взмахе и в прерванной высоте а капелла.

А ведь белорусы помнят, как раскаты "александровских" голосов неслись в небо над нашей общей святыней - Брестской крепостью. Тогда славили и поминали героев самой страшной войны. Тревожно, словно предчувствуя: горе доберется и до наших границ, и нам еще предстоит пополнить ряды павших за мир.

Георгий Атаманов, и.о. первого секретаря ЦК КПБ: "Жалко, что потеряли уникальный мирового уровня ансамбль. Я его видел сам, когда в Афганистане воевал. Знаю этих людей. Исключительно талантливые люди. Наша боль, наверное, со временем утихнет, но эта память останется в сердцах белорусов".

Эта смерть военного оркестра и военных летчиков, что несли весть мира на сирийское поле боя, произошла в нашем союзном небе. В нашем "воздухе", который белорусы и русские защищают вместе. От Калининграда и Бреста до Москвы, Владивостока и Сочи. Оттого сегодня так горько людям в погонах. Не спасли. Братья погибли, у братьев по оружию горе, у нас горе.

Оттого и министр иностранных дел здесь и сейчас, безусловно, дел союзных и родственных, и лидеры партий едины в оценках.

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости: "Они ехали провести фестиваль в Сирии, оказать внимание тем людям, которые выполняют свой долг. Люди в мирное время выполняли свой профессиональный долг и оказались в такой ситуации, что им пришлось отдать за это жизнь. Это вдвойне трагично".

Скорбя о российской трагедии, скорбим о себе, о своей утрате. Это ведь и у нас смерть забрала часть культурного, гуманитарного и журналистского настоящего и будущего. Это о нас и для нас не споет, например, на "Славянском базаре" канонически чистый, ушедший в небо хор Александрова.

Образ, который был создан ансамблем имени Александрова, те замечательные произведения, они действительно переживут их создателей.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель - директор Государственного концертного оркестра Беларуси: "Молодые люди входили в состав хора этого ансамбля, и, я думаю, что мы своей работой будем стараться еще не раз показывать, что мы любим Россию, мы любим Беларусь, мы любим нашу страну и мы народы-братья. И хочу сказать, чтобы не было такого горя никогда. Все нормальные, порядочные люди очень переживают о том, что случилось".

Это о нас и вместе с нашими не будет болеть сердце Доктора Лизы за детское и родительское горе, за гуманизм, который в современном мире и в цене, и в дефиците. Это о нас и для нас не снимут честные сюжеты о войне и мире наши коллеги, три съемочные группы ОРТ, НТВ и "Звезды". Невозможно поверить, но 9 журналистов в одну роковую минуту - это крупнейшая единовременная потеря нашего советского и евразийского цеха более чем за полвека. Столько ни погибало прежде на передовой во Вьетнаме, Афганистане, Чечне, Северной Африке и Донбассе. Профессия, призванная ограждать общество от безумия войны, сама стала полем боя, где цена слова равна жизни. А жизнь сотен тысяч, увы, порой стоит меньше одного слова правды.

Анатолий Лемешенок, председатель Белорусского союза журналистов: "Среди погибших и наши коллеги - журналисты. Все это лишний раз говорит о том, насколько опасна и востребована наша профессия. Но без нее мир был бы глух и нем. Поэтому мы работали и будем работать".

В белорусском виртуальном сегменте реальные люди скорбят о жертвах реальной трагедии. Боль в каждой публикации. Они сегодня - как мерило нового времени: человек ты сопереживающий или бот - цифровая бездушная матрица. Важно заметить: среди белорусов-графоманов абсолютное большинство - именно Люди, а не бесчеловечные оболочки.

Общее горе - это момент общей слабости, но и общей силы. Люди, потрясенные трагедией, нуждаются в опоре, в сочувствии, в чувстве локтя. Общее и персональное соучастие придает сил.

Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси, телеведущая: "Дай Бог каждому из нас научиться так делать свое дело, так талантливо, так досконально, так тщательно, так без черновиков, как делали это ушедшие артисты".

Александр Тиханович, народный артист Беларуси: "Профессионализм руководителей и профессионализм артистов - это сливалось в нечто единое, и, конечно же, потрясающий репертуар, который они неподражаемо, подчеркиваю, неподражаемо исполняли, потому что их аранжировки, их интерпретации любого произведения - это можно было с закрытыми глазами сказать, это "александровцы".

Поддержка - бесценна, она ведет к храму, а не от него. Она ломает лжебарьеры и лжерасколы, вскрывая рану нашей истины - мы вместе… Вместе выстоим, вместе не забудем, вместе воспрянем над смертью. Что может быть сильнее этого нашего "вместе"?

Будем ли мы едиными завтра? Как продолжим гуманистическую миссию ушедших в небо? Насколько человечнее и искреннее будут даже не слова сегодня, а наши дела послезавтра? Именно это станет жертвам трагедии лучшим поминовением, лучшей памятью. Их вкладом в мир, красоту, добро и искусство. В нас с вами…