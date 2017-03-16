Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Образовательный флешмоб как способ проверить грамотность по русскому языку
Общество
RSS
Образовательный флешмоб как способ проверить грамотность по русскому языку
Скачать Поделиться

16 Марта 2017 15:24

Образовательный флешмоб как способ проверить грамотность по русскому языку

8 апреля жители 800 городов мира будут писать тотальный диктант. К международной инициативе второй год подряд присоединяется и Минск. В столице для такой акции отведут сразу 7 площадок. В этом году автором текста стал писатель и историк Леонид Юзефович. Каждая часть диктанта - это небольшое эссе. Регистрация на письменную работу начнется через две недели. Кстати, на международной научно-практической конференции по русской филологии в Москве наши школьники взяли призовые места. С дипломами первой степени - ученики Сновской школы, у воспитанников Минского областного лицея - свидетельство третьей степени.

Научно-практическая конференция "Языковедение для всех" собирает юных филологов из разных стран более 20 лет. Школьники из Минской области представили исследовательские работы в трех секциях: "Имя собственное в среде увлечений человека", "Лингвистическая мозаика", "Особенности языка разных молодежных течений и групп".  

  

Другие новости

Возбуждено уголовное дело Узбуджана крымінальная справа 15.03.2017 21:25 / Общество Возбуждено уголовное дело

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =