Общество
26 Апреля 2017 15:28
Обращений от граждан ждут представители власти
Получить совет, решить свои бытовые проблемы и спорные вопросы по телефону можно во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области и в последнюю субботу апреля.
В Мингорисполкоме жителей города выслушает заместитель мэра Игорь Юркевич. Обратиться с замечаниями и предложениями можно с 9:00 до 12:00 по номеру телефона 8 017 2224444.
В Минском облисполкоме на связи с гражданами председатель областного Совета депутатов Иван Липницкий. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с предложениями и вопросами можно каждую субботу.
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