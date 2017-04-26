Обращений от граждан ждут представители власти

26 Апреля 2017 15:28

Получить совет, решить свои бытовые проблемы и спорные вопросы по телефону можно во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области и в последнюю субботу апреля.

В Мингорисполкоме жителей города выслушает заместитель мэра Игорь Юркевич. Обратиться с замечаниями и предложениями можно с 9:00 до 12:00 по номеру телефона 8 017 2224444.

В Минском облисполкоме на связи с гражданами председатель областного Совета депутатов Иван Липницкий. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с предложениями и вопросами можно каждую субботу.