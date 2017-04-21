Обращений от граждан ждут представители власти

21 Апреля 2017 15:19

Получить совет, решить собственные бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону можно во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области и в эту субботу.

В Мингорисполкоме жителей столицы завтра выслушает заместитель мэра Игорь Юркевич. Обратиться с замечаниями и предложениями можно с девяти до двенадцати часов.

В Минском облисполкоме на связи с гражданами заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Задать вопросы и обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.