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Обращений от граждан ждут представители власти
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21 Апреля 2017 15:19

Обращений от граждан ждут представители власти

Получить совет, решить собственные бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону можно во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области и в эту субботу.

В Мингорисполкоме жителей столицы завтра выслушает заместитель мэра Игорь Юркевич. Обратиться с замечаниями и предложениями можно с девяти до двенадцати часов.

В Минском облисполкоме на связи с гражданами заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Задать вопросы и обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.

  

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