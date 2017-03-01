Обновленный мемориал к 100-летию милиции

2 Марта 2017 09:05

В деревне Гаи Могилевского района открылась аллея у памятника батальону милиции капитана Владимирова. В июле 41-го он одним из первых вступил в сражение с немецкой армией. Почти неделю милиционеры удерживали оборону. Были уничтожены два танка противника и почти рота солдат. Большинство из 250 бойцов батальона погибло. Благодаря поисковой работе в архивах Беларуси и России установлены имена и фотографии 17 милиционеров.

Евгений Коваленок, председатель Могилевского областного совета ветеранов ОВД и ВВ МВД Беларуси: "Подключили сотрудников архивов информационных центров всей республики, которые пересмотрели личные дела, и по наличию фамилии, по воспоминаниям – имя, отчество какое-то - вот таким вот образом были найдены конкретные фотографии с личных дел. Поиски продолжаются в настоящее время".

Весной могилевский институт МВД совместно с поисковой организацией "Виккру" планируют начать раскопки на месте боев у деревни Гаи, чтобы открыть новые страницы героической обороны Могилева.