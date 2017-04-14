Облик главных улиц Минска изменится

17 Апреля 2017 21:20

Как сохранить историю Минска в деталях, об этом сегодня говорили на встрече руководства администрации Центрального района и специалистов различных сфер. Так, облик главных улиц столицы изменится: хорошо знакомые всем жителям Минска световые оперы получат вторую жизнь. Изображения по мотивам узоров слуцких поясов, созданные Николаем Михолапом, станут настоящими арт-объектами. Их рельеф восстановят и добавят цвет. Цветными, к слову, они были и в первоначальных эскизах автора.

Изменится и дизайн самих рисунков. Так, например, в районе Верхнего города его планируют сделать историческим, а около Стелы - у музея Великой Отечественной войны - близким по стилистике к теме Победы.