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Обледеневшие дома под пристальным контролем коммунальных служб
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24 Января 2017 15:17

Обледеневшие дома под пристальным контролем коммунальных служб

На сегодня почти 90% высотных площадей убрано. Со снежными глыбами и огромными сосульками борются полторы сотни специалистов, среди которых более 60-ти промышленных альпинистов. На помощь выводят и спецтехнику - это 18 автовышек. Из-за переменчивой погоды приходится по несколько раз сбрасывать снежные шапки и сбивать льдины с одних и тех же мест.

Сложные условия расчистки на домах старой постройки, со скатными крышами и без ограждения. В первую очередь это Партизанский, Центральный, Ленинский и Заводской районы.

Кстати, погоду на этой неделе синоптики прогнозируют переменчивую. Завтра ударят морозы до 20-ти градусов в ночные часы. А с выходных опять ожидается оттепель.

  

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