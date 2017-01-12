Обладателями президентских стипендий в этом году станут 99 аспирантов

10 Января 2017 07:02

Обладателями президентских стипендий в этом году Году науки станут 99 аспирантов. Согласно указу Президента, поддержку получат молодые ученые, выполняющие диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной и научно-технической деятельности. Результаты их достижений найдут применение в производстве, лечебной практике, образовательном процессе. Распоряжение направлено на поддержку молодых кадров, развитие научных школ и в целом научного потенциала Беларуси.