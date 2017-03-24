Обладателей звания "Человек года Минской области" чествуют в Клецке

24 Марта 2017 15:35

"Человек года Минской области". Обладателей этого почетного звания сегодня чествуют в Клецке. Они не только достигли значительных успехов в своей профессиональной деятельности, но и стали примером для своих коллег. Среди лауреатов престижной награды - врачи, учителя, экономисты, лесники, спасатели.

Антонина Станкевич - о тех, кто делает свое дело только на отлично. Смотря на моложавого и подтянутого Дениса Жилко, сложно поверить, что в профессии он уже почти два десятка лет. Начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям знает: он должен быть настоящим примером для коллег. Мотивировать коллектив из самых настоящих мужчин - дело нелегкое.

Все по-настоящему: боевка весом до 10 килограммов и норматив - 18 секунд. Переодеться за такое короткое время не удается - и это прощают только на первый раз. Наконец с обмундированием справляются.

Далее - занятия на полосе психологической подготовки. Пройти сквозь огонь, воду и медные трубы - причем в буквальном смысле - надо за довольно короткий срок. И вот здесь становится не по себе. Однако - отступать - это не по-мужски. Последние наставления от командира части и его коллег - и вперед!

Вышка, переправа сквозь охваченный пламенем мост и вагон поезда - и при этом держать на себе около 30 килограммов - задача непростая.

Для столичного программиста Виктора Кургузова - это всего однодневный эксперимент. А для спасателей – ежедневное дело. Начальник отдела Денис Жилко добавляет - это что-то среднее между хобби и образом жизни.