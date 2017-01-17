Обильные снегопады в выходные буквально накрыли Беларусь

16 Января 2017 21:42

За сутки только в столице толщина снега выросла более чем на десять сантиметров. И если для маленьких белорусов это стало настоящим праздником (катание на санках, тюбингах и лыжах было в топе детских развлечений), то для автолюбителей и пешеходов это превратилось в настоящую проблему. Коммунальные и дорожные службы оказались не готовы к снегопадам. Движение до сих пор затруднено во многих дворах и на дорогах. Только в столице на уборку улиц дополнительно вывели около 800 человек. Как страна освобождается от снежного плена, выяснял Александр Хоровец.

Вместо рельсов белая пелена. Такую картину наблюдают последние сутки водители витебских трамваев-снегоочистителей. Высота снежного покрывала здесь почти 30 сантиметров.

Столица же со снежной проблемой за выходные разобраться не смогла. И если основные магистрали расчищены, то во дворах и на парковках белые горы. На помощь пришли даже солдаты. Однако хаотично брошенные авто порой серьезно осложняют работу техники и людей.

В такую погоду у специалистов-высотников работы выше крыши. Кровля обрастает снежными шапками, и образуются сосульки. Правда, чтобы их сбить, нужно учесть ряд факторов: скорость и направление ветра, сила удара по наледи и даже в какой руке держать инструмент.

Большое количество снега на крыше могло стать причиной обрушения нового спорткомплекса в Чехии. В городе Ческа-Тршебова во время городского турнира по футболу крыша комплекса начала оседать. Благодаря тому, что обвал был постепенным, люди не пострадали.

Белорусские спорткомплексы, по словам специалистов, способны выдержать даже самые сильные снегопады. В крыши вмонтированы специальные датчики, которые следят за нагрузкой и сигнализируют о том, что снег необходимо убирать.

А вот хранилище редких фолиантов ни снега, ни сосулек не боится. Национальная библиотека от белой шубы избавляется сама. Ромбо-кубо-октайдер нагревается изнутри, снег сползает в ливнестеки, растает и попадает в канализацию.

Избавиться от снега столица должна за два дня. Такое распоряжение коммунальным службам дали городские власти. Тем более что снегопады взяли тайм-аут, а крещенские морозы, по прогнозам синоптиков, будут слабее рождественских. И столбики термометров не опустятся ниже 18 градусов.