Общество
27 Мая 2017 09:05
Об образовании и не только поговорим в "Главном эфире"
Об образовании и не только. Объективный взгляд на белорусский хоккей. Уже завтра в "Главном эфире".
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04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия