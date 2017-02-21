О защите детей от насилия говорят в эти дни в Минске

21 Февраля 2017 15:12

Эксперты из Великобритании делятся опытом с белорусскими коллегами. Среди почетных гостей встречи - Посол Соединенного Королевства Фионна Гибб и представитель Программы развития ООН в Беларуси Закари Тейлор. Основная цель мероприятия - найти действенные методы оказания помощи пострадавшим от жестокого обращения.

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси: "У Беларуси, как и у любой другой страны, есть уникальный собственный опыт, который может быть полезен для других стран. Важно помнить о первостепенной задаче, которую мы все преследуем, в таком виде деятельности, а именно защита детей. К детям нужно относиться как к жертвам. Их нужно рассматривать как потерпевших в любой подобной ситуации, но не как виновных в том, что с ними произошло".

Как подчеркнула госпожа Фионна Гибб, проблема насилия над детьми существует во всем мире. И странам следует скооперировать усилия, чтобы защитить подрастающее поколение.