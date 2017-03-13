О воли к победе. В студии Алексей Талай

12 Марта 2017 21:35

И еще о воли к победе. Если вы пока не знаете этого имени, то запомните его - Алексей Талай.

Будучи подростком пережил то, что навсегда способно сломать волю и жизнь любого взрослого. Почти 18 лет назад он потерял руки и ноги после взрыва мины времен Второй мировой. Оказался на грани жизни и смерти и... победил. Победил обстоятельства и себя. Сегодня он отец троих детей, бизнесмен, организатор благотворительного фонда. А накануне Алексей сделал важный шаг к новой для себя цели: удачно выступил на чемпионате Беларуси по плаванию. Его следующая цель - медаль Паралимпийских игр.

Алексей Талай сегодня в студии "Главного эфира".