О Великой Победе сегодня в "Главном эфире"

7 Мая 2017 12:07

О Великой Победе накануне 9 Мая. А также сотрудничество Беларуси и Китая. Смотрите сегодня в "Главном эфире".

Жемчужина "Шелкового пути": технологии будущего в ожидании "Великого Камня".

Китай и Беларусь: четверть века дружбы.

Ставки растут. Что делать с тарифами на услуги ЖКХ?

И почему кредиты легли на коммунальные службы? Расплата одного региона.

Кого сильнее бьет по кошельку перекрестный огонь субсидирования? Расследование программы.

Они сражались до последнего патрона. Историки копают до последнего имени.

Западный форпост: неизвестные факты о Брестской крепости.

Вспомним все за день до Великой Победы. В "Главном эфире".