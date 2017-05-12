О таких говорят - сильная и дружная

12 Мая 2017 18:45

В столице сегодня выбирали лучшую многодетную семью. Соревновались 9 семей из каждого района Минска – родители и дети презентовали визитки, семейный герб и настоящие кулинарные шедевры.

Оценивала креатив и творческие способности участников профессиональное жюри. Кому же досталась победа, знает Наталья Кузьмицкая.

Пока одна половина большой семьи во главе с отцом продолжает собирать реквизит, вторая вместе с матерью создает семейный герб. По задумке, на этом панно будет изображен каждый из Наталевичей.

В сладком воплощении - книга жизни, где на каждой странице знаковые события семейной хроники: спортивные и творческие победы старших детей - Дарьи, Полины и Арсения, первые шаги младших - Терентия и Нестора.

Видеовизитки, сказки и спортивные викторины - каждая семья сначала познакомила со своими ценностями и мировоззрением. Следующий конкурс - семейное блюдо. Представители Заводского района будут удивлять не только вкусом, но и звуком.

Кстати, традиция выбирать самую лучшую многодетную семью существует в Минске более 20 лет. Внимание к тем, кто воспитывает троих и более детей, постоянно растет.

Лучшей в итоге стала семья Войтех. Они представят столицу на республиканском конкурсе многодетных семей. Однако победителями сегодня, безусловно, можно назвать каждую из дружных семейных команд. По жизни.