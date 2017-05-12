Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>О таких говорят - сильная и дружная
Общество
RSS
О таких говорят - сильная и дружная
Скачать Поделиться

12 Мая 2017 18:45

О таких говорят - сильная и дружная

В столице сегодня выбирали лучшую многодетную семью. Соревновались 9 семей из каждого района Минска – родители и дети презентовали визитки, семейный герб и настоящие кулинарные шедевры.

Оценивала креатив и творческие способности участников профессиональное жюри. Кому же досталась победа, знает Наталья Кузьмицкая.

Пока одна половина большой семьи во главе с отцом продолжает собирать реквизит, вторая вместе с матерью создает семейный герб. По задумке, на этом панно будет изображен каждый из Наталевичей.

В сладком воплощении - книга жизни, где на каждой странице знаковые события семейной хроники: спортивные и творческие победы старших детей - Дарьи, Полины и Арсения, первые шаги младших - Терентия и Нестора.

Видеовизитки, сказки и спортивные викторины - каждая семья сначала познакомила со своими ценностями и мировоззрением. Следующий конкурс - семейное блюдо. Представители Заводского района будут удивлять не только вкусом, но и звуком.

Кстати, традиция выбирать самую лучшую многодетную семью существует в Минске более 20 лет. Внимание к тем, кто воспитывает троих и более детей, постоянно растет.

Лучшей в итоге стала семья Войтех. Они представят столицу на республиканском конкурсе многодетных семей. Однако победителями сегодня, безусловно, можно назвать каждую из дружных семейных команд. По жизни. 

  

Другие новости

Прогноз погоды на 13 мая Прагноз надвор'я на 13 мая 12.05.2017 15:55 / Общество Прогноз погоды на 13 мая
Второй шанс найти семью Другі шанс знайсці сям'ю 12.05.2017 15:44 / Общество Второй шанс найти семью
Парад колясок в Гродно 12.05.2017 14:50 / Общество Парад колясок в Гродно

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =