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О создании системы правительственной связи смотрите в серии цикла "Дело жизни"
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29 Марта 2017 07:15

О создании системы правительственной связи смотрите в серии цикла "Дело жизни"

Сегодня вечером Агентство теленовостей покажет новую серию проекта "Дело жизни". О людях, которые создали в Беларуси собственную систему правительственной связи. На смену аналоговым пришли цифровые технологии. Благодаря конструкторам Минского производственного объединения вычислительной техники высшее руководство страны обеспечено надежной и безопасной телефонией. Программные и аппаратные средства полностью защищают систему от физического несанкционированного доступа. По своим техническим характеристикам инновация оставила далеко позади конкурентов из стран СНГ. Новую серию цикла смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

  

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