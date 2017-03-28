Общество
29 Марта 2017 07:15
О создании системы правительственной связи смотрите в серии цикла "Дело жизни"
Сегодня вечером Агентство теленовостей покажет новую серию проекта "Дело жизни". О людях, которые создали в Беларуси собственную систему правительственной связи. На смену аналоговым пришли цифровые технологии. Благодаря конструкторам Минского производственного объединения вычислительной техники высшее руководство страны обеспечено надежной и безопасной телефонией. Программные и аппаратные средства полностью защищают систему от физического несанкционированного доступа. По своим техническим характеристикам инновация оставила далеко позади конкурентов из стран СНГ. Новую серию цикла смотрите сегодня сразу после "Панорамы".
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