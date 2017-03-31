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О серьезном и не только смотрите в "Клубе редакторов"
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1 Апреля 2017 09:16

О серьезном и не только смотрите в "Клубе редакторов"

В 90-ые Союзное государство восстановило разорванные связи.

А какая цель у него сейчас? Кто на Западе рассматривает Беларусь как пушечное мясо против России? О серьезном и не только. Смотрите "Клуб редакторов". Сегодня сразу после "Панорамы".

  

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