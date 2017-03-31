О серьезном и не только смотрите в "Клубе редакторов"

1 Апреля 2017 09:16

В 90-ые Союзное государство восстановило разорванные связи.

А какая цель у него сейчас? Кто на Западе рассматривает Беларусь как пушечное мясо против России? О серьезном и не только. Смотрите "Клуб редакторов". Сегодня сразу после "Панорамы".