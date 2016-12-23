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О самом главном за неделю в "Главном эфире"
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24 Декабря 2016 09:03

О самом главном за неделю в "Главном эфире"

Оптимизация и дебюрократизация - кадровый вопрос решился на неделе. И в новый год по новой кольцевой. Об этом и не только в "Главном эфире" завтра в 9 вечера.

 

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