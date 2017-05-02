О праздничной программе на 9 Мая рассказали на пресс-конференции в Минске

2 Мая 2017 19:21

"Белорусский вокзал" станет первой из 80 праздничных "станций" в Минске, посвященных Дню Победы. Концерт мастеров искусств под таким названием пройдет 6 мая во Дворце Республики. Сквозь образ железной дороги артисты покажут начало войны, переломные моменты и Победу.

Праздничная программа 9 Мая в Минске начнется в 12 часов с шествия "Беларусь помнит". Участники пройдут к площади Победы с портретами героев Великой Отечественной. У Вечного огня их встретят ветераны войны. Затем к памятнику возложат цветы и вместе исполнят песню "День Победы". Продолжится программа музыкально-театрализованным шоу "Площадь Победы". Во время концерта в Минске впервые пройдет и масштабное 3D-шоу.

Ирина Дрига, первый замминистра культуры Беларуси: "Ожившие картины с элементами анимации будут проецироваться на естественные экраны. У нас площадь Победы недаром называется круглой - она окружена домами. Там полуподковой расположены 2 больших дома. И вот эти оба дома станут естественным экраном. Сюжет будет - ожившие страницы истории Великой Отечественной, преломленные на Беларусь. От обороны Брестской крепости и до освобождения Минска, затем участие во взятии Берлина и нынешние наши памятники, монументы, наше празднование Победы".

Ровно в 23 часа 9 Мая во всех областных центрах Беларуси ночное небо озарит праздничный салют. Увидеть фейерверк только в столице можно будет с 5 разных точек. 30 залпов победных огней станут кульминацией Дня Победы.

К слову, главные столичные проспекты и улицы Минска уже примерили праздничное убранство. Сферы из зелено-красных флажков, более 60 арт-объектов и новинка этого года - светодинамические конструкции вдоль проспекта Победителей.