О планах выхода на европейский рынок рассказал журналистам председатель Беллегпрома

10 Февраля 2017 19:11

Николай Ефимчик пояснил, что такие амбициозные проекты – в том числе результат отмены квот на импорт текстильной продукции в ЕС. Уже намечены конкретные шаги в сотрудничестве между белорусскими и европейскими компаниями. А недавно прошли встречи в Милане - итальянских дизайнеров заинтересовала белорусская одежда и изделия для дома. И сегодня между Комитетом профсоюзов Беларуси и концерном "Беллегпром" заключено так называемое тарифное соглашение, которое обеспечивает льготы для работников предприятий и условия для максимально эффективной работы компании. Подвели и итоги 2016-го.

Сегодня белорусские дизайнеры работают над тем, чтобы попасть на международную закрытую выставку в Милане, где продают эксклюзивные товары со всего мира.