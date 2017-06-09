Главная>>Общество>>О главных событиях недели – в "Главном эфире"
Общество
RSS
О главных событиях недели – в "Главном эфире"
Скачать Поделиться

11 Июня 2017 09:05

О главных событиях недели – в "Главном эфире"

Большая политика и экономика: детальный анализ саммита в Астане. Приоритеты Шанхайской организации сотрудничества через призму наших интересов. Итоги недели сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =