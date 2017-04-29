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О главном за неделю - в "Главном эфире"
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29 Апреля 2017 09:05

О главном за неделю - в "Главном эфире"

31-я годовщина чернобыльской трагедии, переговоры президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко и возвращение к жизни пострадавших регионов. А также за что опускали шлагбаум перед белорусской молочной продукцией? Об этом и не только завтра в 9 вечера в "Главном эфире".  

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