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О главном за неделю - в "Главном эфире"
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28 Января 2017 09:07

О главном за неделю - в "Главном эфире"

 Продуктивная встреча на высшем уровне, открытие торгового комплекса и время для духовности. Беларусь-Сербия - тактика и стратегия взаимодействия обозначены. О чем договорились Александр Лукашенко и Александр Вучич. Смотрите завтра в "Главном эфире" в 21:00.  

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