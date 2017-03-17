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О главном за неделю – в "Главном эфире"
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19 Марта 2017 15:10

О главном за неделю – в "Главном эфире"

Беларусь в очередной раз доказала свою многовекторность. На этой неделе Минск посетил целый ряд высокопоставленных гостей. О чем говорили и о чем договорились? А также интервью с новым Министром труда и соцзащиты Ириной Костевич. И как новейшая чудо-техника помогает творить чудеса. Все это сегодня в 21:00 в "Главном эфире".

 

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