О главном за неделю – в "Главном эфире"

19 Марта 2017 15:10

Беларусь в очередной раз доказала свою многовекторность. На этой неделе Минск посетил целый ряд высокопоставленных гостей. О чем говорили и о чем договорились? А также интервью с новым Министром труда и соцзащиты Ириной Костевич. И как новейшая чудо-техника помогает творить чудеса. Все это сегодня в 21:00 в "Главном эфире".