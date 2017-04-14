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О главном за неделю в "Главном эфире"
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15 Апреля 2017 09:04

О главном за неделю в "Главном эфире"

Саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Бишкеке. Президент Беларуси обозначил ряд проблемных вопросов в интеграционном союзе. А также нефтегазовые и молочные договоренности в эксклюзивном интервью с вице-премьером. Смотрите завтра в 9 вечера в "Главном эфире".

  

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