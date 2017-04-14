О главном за неделю в "Главном эфире"

15 Апреля 2017 09:04

Саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Бишкеке. Президент Беларуси обозначил ряд проблемных вопросов в интеграционном союзе. А также нефтегазовые и молочные договоренности в эксклюзивном интервью с вице-премьером. Смотрите завтра в 9 вечера в "Главном эфире".