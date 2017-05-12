Общество
13 Мая 2017 09:16
О главном за неделю - в "Главном эфире"
Мимо ворот. Пятое поражение к ряду. Почему не удается показать хороший хоккей. Об этом и не только завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.
Другие новости
13.05.2017 09:19 / Общество В Минске сегодня официально откроется велосезон
12.05.2017 20:46 / Общество Всемирный технологический конкурс "Майкрософт" прошел в Парке высоких технологий
12.05.2017 20:39 / Общество Итоги телегода подвели во Дворце Республики
12.05.2017 19:06 / Общество В Гродно ко Дню семьи прошел парад колясок
12.05.2017 19:02 / Общество Национальная премия "Телевершина" подводит итоги года
12.05.2017 18:50 / Общество В Логойске выбирали лучшую многодетную семью Минской области
12.05.2017 18:45 / Общество О таких говорят - сильная и дружная
12.05.2017 16:00 / Общество Иван Эйсмонт назначен заместителем председателя Белтелерадиокомпании
12.05.2017 15:55 / Общество Прогноз погоды на 13 мая
12.05.2017 15:50 / Общество Под Минском прошли соревнования по летним ездовым видам спорта
12.05.2017 15:47 / Общество В выходные синоптики прогнозируют в столице комфортную и солнечную погоду
12.05.2017 15:44 / Общество Второй шанс найти семью
12.05.2017 15:41 / Общество В Минске восстановили набережную Свислочи
12.05.2017 15:38 / Общество В Минске проходит выставка стартап-проектов в сфере робототехники, инновационных технологий и 3D моделирования
12.05.2017 15:35 / Общество Звонков граждан ждут представители власти
12.05.2017 14:50 / Общество Парад колясок в Гродно
12.05.2017 12:12 / Общество Архимандрит Гервасий Раптопулос из Салоник в эти дни знакомится с Беларусью
12.05.2017 12:10 / Общество В Брестской областной больнице после ремонта открылось гематологическое отделение
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия