Общество
9 Апреля 2017 12:07
О главном за неделю в "Главном эфире"Встреча президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Безопасность, экономика, проблемные нефтегазовые вопросы и сельское хозяйство. О чем договорились Лукашенко и Путин? Подробности сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".
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