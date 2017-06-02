О главном за неделю – в "Главном эфире"

3 Июня 2017 09:02

А до зимней Олимпиады остается меньше 250 дней. Игры в южнокорейском Пхенчхане не за горами! Большой "разбор полетов" - на олимпийском собрании. Об этом завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.