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О главном за неделю – в "Главном эфире"
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3 Июня 2017 09:02

О главном за неделю – в "Главном эфире"

А до зимней Олимпиады остается меньше 250 дней. Игры в южнокорейском Пхенчхане не за горами! Большой "разбор полетов" - на олимпийском собрании. Об этом завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.

 

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