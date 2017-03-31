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О главном за неделю в "Главном эфире"
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1 Апреля 2017 09:04

О главном за неделю в "Главном эфире"

Официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Большой переговорный день и запуск Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Итоги визита смотрите завтра в "Главном эфире".  

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