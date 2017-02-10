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О борьбе с преступностью на международном уровне говорили сегодня в Академии МВД Беларуси
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10 Февраля 2017 15:10

О борьбе с преступностью на международном уровне говорили сегодня в Академии МВД Беларуси

Там собрались эксперты из 11 стран, чтобы поделиться опытом и обсудить вопросы противодействия криминальным явлениям. Участие в форуме принимают представители более 80 организаций из 20 ведомств.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Беларуси: "Сегодня мы имеем хорошую возможность оценить в ходе научной дискуссии все то, что происходило за эти годы. Прошлое, настоящее и, конечно же, поговорить о будущем. Как никогда актуален вопрос соблюдения прав человека. Это не значит, что у нас есть проблемы. Это значит, что общая мировая тенденция все больше и больше усиливает этот аспект в деятельности полицейских структур различных государств. В том числе, безусловно, и Республики Беларусь".

Ежегодное проведение форума уже стало визитной карточкой нашей страны. Нынешняя встреча приурочена к 100-летию белорусской милиции и посвящена Году науки в Беларуси.

  

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