О бизнесе с теми, кто его делает. Ток-шоу "Форум" - сегодня

27 Февраля 2017 07:03

А как в бизнесе снизить контроль, чтобы компании занимались делом, а не бумагами? В Беларуси создана специальная рабочая группа по стимулированию деловой активности. Готовы ли сами бизнесмены отвечать за качество? Один из самых жарких выпусков ток-шоу "Форум". Сегодня!