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О бизнесе с теми, кто его делает. Ток-шоу "Форум" - сегодня
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27 Февраля 2017 07:03

О бизнесе с теми, кто его делает. Ток-шоу "Форум" - сегодня

А как в бизнесе снизить контроль, чтобы компании занимались делом, а не бумагами? В Беларуси создана специальная рабочая группа по стимулированию деловой активности. Готовы ли сами бизнесмены отвечать за качество? Один из самых жарких выпусков ток-шоу "Форум". Сегодня!

  

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