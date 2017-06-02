Новый список лекарств без рецепта вынесен на общественное обсуждение

2 Июня 2017 19:09

Новый список лекарств, которые продадут в белорусских аптеках без рецепта, вынесен на общественное обсуждение. Проект документа опубликован на сайте Минздрава. Обновленный перечень актуализирован с учетом наличия или отсутствия регистрации препаратов и существенно не изменился по сравнению с предыдущим, который обновлялся пять лет назад. Специалисты ждут замечаний и предложений от поставщиков и практикующих врачей, так как в списке указаны медпрепараты под международными непатентованными наименованиями независимо от их торговых названий.

Замечания и предложения можно направить в Минздрав до 16 июня. Специалисты подчеркивают, что 60 % от всех зарегистрированных лекарств в нашей стране будут отпускаться без рецепта.