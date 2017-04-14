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Новый мост через Сож свяжет два юго-восточных района Могилевской области к 2019 году
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16 Апреля 2017 09:07

Новый мост через Сож свяжет два юго-восточных района Могилевской области к 2019 году

Самую масштабную стройку региона проинспектировал вице-премьер Анатолий Калинин. Новая транспортная и пешеходная артерия будет одной из самых протяженных в стране и составит почти 500 метров. Весь построенный участок дороги займет около 7 километров. Сюда уже доставлены два металлических пролета будущего моста. Как считают специалисты, это даст новый толчок к развитию той части района, которая ранее была труднодоступной. Интерес к ней уже проявил Глобальный экологический фонд, а также отечественные и зарубежные инвесторы.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси: 

"15% территории района отрезаны по левобережному участку Сожа. Там и кормовая база, там и более 8 населенных пунктов. И приходилось привлекать военнослужащих, чтобы вывезти корма. Это позволит создать комфортные условия для жителей".

Вице-премьер Анатолий Калинин принял также участие в открытии второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса в Краснополье. Вслед за бассейном и аквапарком тут заработали залы для игровых видов спорта. Открыт после реконструкции и обновленный автовокзал. 

  

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