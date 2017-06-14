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Новый корпус девятой больницы планируют открыть в столице ко Дню Независимости
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14 Июня 2017 15:20

Новый корпус девятой больницы планируют открыть в столице ко Дню Независимости

Еще в 63-х медицинских учреждениях ведется строительство, капитальный или текущий ремонт. На эти цели из бюджета израсходуют 220 миллионов рублей. Ко Дню города также откроют городской центр трансфузиологии на базе шестой клинической больницы, а до конца года пациентов примет и восстановленная восьмая стоматологическая поликлиника.

За прошлый год в столице открыли три поликлиники, а также пациентов принял и новый корпус детской инфекционной больницы.

  

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