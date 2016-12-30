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Считанные часы остаются до наступления Нового года
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31 Декабря 2016 15:02

Считанные часы остаются до наступления Нового года

Почти для каждого из нас 31 декабря - самое долгожданное семейное торжество, ведь за праздничным столом собираются только самые близкие и родные. В этот день стираются любые расстояния и границы. И наступает момент для теплого доверительного, таинственного и приятного. Момент, когда сбываются мечты. И многие не только маленькие, но даже взрослые белорусы, ждут от Нового года волшебства, чудес, и не перестают загадывать самые заветные желания под торжественный бой часов. Но заветная тишина наступает за несколько минут до полуночи.
Ведь в этот момент всех белорусов в новогоднем обращении поздравит Глава государства.
Этот год для нашей страны был насыщенным знаковыми политическими, экономическими и, конечно (в Год культуры), - творческими событиями. Но уже через несколько часов - все, случившееся за эти 366, дней станет историей!

 

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