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Новый год не принесет значительных изменений налогоплательщикам Беларуси
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2 Января 2017 12:00

Новый год не принесет значительных изменений налогоплательщикам Беларуси

В стране не меняется количество платежей.  Не предусмотрена и корректировка налоговых ставок. Нагрузка на бизнес останется на уровне 2016 года,  отметили в налоговом ведомстве. Кстати, это требование руководства страны: соблюдать мораторий на изменения - не вводить новые сборы и не повышать уже существующие. Индексация коснется только тех платежей, которые установлены в белорусских рублях. Они вырастут на уровень инфляции. Впрочем, это общепринятая практика и применяется ежегодно. Продолжится курс на дедолларизацию экономики - перевод налоговых сборов в белорусские рубли. 

Элла Селицкая, замминистра по налогам и сборам Беларуси: "В частности, кадастровая стоимость по земельному налогу будет определяться в белорусских рублях. Равно как  и все таможенные пошлины переведены на исчисление в белорусские рубли. Также для наших плательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения  (а таких плательщиков среди малого бизнеса 47% от общего количества состоящих на учете) пересматриваются критерии по выручке. И с 1 января 2017 года они будут составлять 1 млн 542 тыс белорусских рублей".

 

С нового года в Беларуси упростили взаимодействие граждан с налоговыми инспекциями. Для тех, кто хочет подавать налоговые декларации через интернет, теперь не нужно использовать электронную цифровую  подпись. Достаточно получить логин и пароль в любой налоговой службе.

 

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