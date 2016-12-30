Общество
31 Декабря 2016 09:14
Новый год наступит на секунду позже
Решение приняла Международная служба вращения Земли. Из-за неравномерного вращения планеты солнечное время немного отстает от сверхточного атомного. Чтобы компенсировать это расхождение, добавляют так называемую координационную секунду. Впервые эту меру применили 44 года назад. Чаще всего такие корректировки происходят в июне и декабре високосных годов. Мобильные устройства: планшеты, телефоны и компьютеры - автоматически запрограммированы на необходимую задержку, а вручную придется перевести лишь обычные часы.
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