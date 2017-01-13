13 Января 2017 21:35

Сегодня - ночь, когда белорусы отмечают старый Новый год. Название праздника привычное, но мало кто знает, как он появился, да и какие традиции нам оставил. Все дело в календарях - Юлианском и Григорианском.

Об истории праздника и его обычаях - репортаж Татьяны Король. Волшебная традиция гадать на старый Новый год в семье Алины Сущинской передавалась по материнской линии из поколения в поколение. Тогда девушки гадали на суженого, ну а в современном мире - на успех в делах. Желания может и изменились, но вот способы гадания - остались прежними.

Именно на старый Новый год, по обычаю, что не загадаешь - все исполнится, ну а свечи, зеркала, золото - гадальные предметы - покажут будущее.

Но не только традиция гадать в этот день досталась нам от предков. Почему Новый год два раза в год? Все дело в календарях: Юлианском и Григорианском. Первый ввел Юлий Цезарь еще в 45-м году до н.э., но он был не точный, каждый год оставалось несколько неучтенных минут. Погрешность решил исправить Папа Григорий 13-ый в 16-ом веке. Новый календарь так и назвали - Григорианский. Его признали сначала католики, а потом и весь мир.

Старый Новый год появился в нашем календаре всего около века назад. На Руси годы исчисляли с первого дня осени. А в 1700 году Петр Первый установил дату исчисления лет с 1 января. Но уже к ХХ веку календарь России на 13 суток отставал от Европейского из-за того, что Запад перешел на Григорианский календарь. Уже Советский Союз в 18-м году тоже перешел на Новый стиль.

Поэтому Новый год мы празднуем в ночь с 31 декабря на 1 января. А Православная церковь осталась верна традициям: вот и появилась дата 14 января. Теперь в Беларуси многие соблюдают и светскую традицию и церковную. И правда! Чем не повод устроить себе второй праздник?

Щедрым - вечер называли белорусы и наши соседи украинцы. В этот день молодежь пели щедровки, по сути - калядовали. А хозяйки щедро накрывали на стол. Чем обильнее и разнообразнее блюда - тем счастливее и богаче будет год.

На праздничном столе должно быть 12 блюд, по одному на каждый месяц года, а за столом собирается вся семья, тогда новый год будет удачливым для каждого.