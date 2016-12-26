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Новые учебники для белорусских школьников сегодня представили в Минске
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26 Декабря 2016 15:10

Новые учебники для белорусских школьников сегодня представили в Минске

Изданий - восемь: по  истории Беларуси, Всемирной истории, географии, искусству и обществоведению. На презентацию  на фестиваль учебной книги приехали педагоги-практики из всех регионов страны. На мастер-классах учителя могут пообщаться с  авторами книг и скорректировать методику преподавания с учетом электронных дополнений, представленных к каждому изданию.
Фестиваль учебной книги посвящен Году культуры и продлится два дня. Завтра в гимназии-колледже имени Ахремчика объявят победителя конкурса творческих работ по учебным предметам среди учеников 9-11 классов.

 

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