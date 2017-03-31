Новые совместные проекты обсудили в Витебске активисты молодежных движений Беларуси и России

31 Марта 2017 19:09

За круглый стол пригласили друзей и коллег из Смоленской области. К открытому диалогу присоединились и представители власти, которые помогают претворять в жизнь яркие идеи. Одна из них – масштабный белорусско-российский фестиваль современного творчества "Навстречу к звездам". Коллективы из разных регионов стран-соседей соберутся в Смоленске в конце апреля. Идет прием заявок для участия и еще в одном проекте, направленном на развитие приграничного молодежного туризма. Среди претендентов на победу – водный маршрут по местам двух войн – 1812 года и Великой Отечественной. По задумке автора, он будет пролегать по территории Витебского и Бешенковичского районов.

Пример добрососедства и приграничного сотрудничества продемонстрировали Лиозненский и Демидовский районы. Ко Дню единения народов Беларуси и России подписан договор о дружбе. Аналогичные документы уже скрепляют добрососедские отношения Лиозненского района с еще четырьмя российскими регионами.