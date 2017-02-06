Новые снегоходы поступили на вооружение гомельских спасателей

6 Февраля 2017 09:10

Супернадежные и мощные снегоходы "Тайга Патруль" - на службе у гомельских спасателей. Они развивают скорость до 100 километров в час. Широкая гусеница поможет сотрудникам МЧС в экстремальных условиях - в лесу или на замерзших водоемах. Также в комплект нового оборудования входят четырехместные сани и прицеп, в которых можно эвакуировать людей. Новые машины купили за счет республиканского бюджета.

Одна из новых машин передана службе пожаротушения при Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Вторая - останется в Гомеле, в областном управлении МЧС.