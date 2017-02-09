9 Февраля 2017 21:04

Новые школьные пособия появятся у учеников 3-х и 7-х классов в следующем году. Всего порядка 30 книг. О том, что учебники должны быть в первую очередь понятны ученикам и не перегружены ненужной информацией, говорили и на недавнем Большом разговоре с Президентом. По сути, замена школьных пособий - это один из этапов реализации новой учебной программы. Разработали ее в прошлом году. Тогда же полностью обновили учебники 1-м, 5-м и 10-м классам. Влада Карницкая изучила обновленные пособия и узнала, как разгрузят белорусских учеников.

Такой учебник можно увидеть в любом портфеле школьника. По нему дети учат физику в 7-м классе. Сотрудники Национального института образования уверены, несмотря на то, что на этом сборнике выросло ни одно поколение, минусов в нем больше, чем плюсов. Один из них - сплошной, как принято говорить, сухой текст.

Валентина Гинчук, замдиректора Национального института образования Беларуси: "Поток информации увеличивается постоянно, но мы должны рассчитывать на разные категории учащихся, в том числе и на тех, которым нужно знать больше, захочется знать больше. Поэтому у них под рукой будет учебник, в котором будут даны ссылки, которые позволят им ориентироваться в образовательном контенте , т. е. они будут знать, куда еще можно обратиться, чтобы получить дополнительную информацию".

Поэтому в Национальном институте образования разработали комплекс новых учебников.

Именно Лариса Исаченкова - один из авторов нового учебника по физике для 7-х классов. Сейчас он уже проходит рецензию. По сути, наша съемочная группа одна из первых, кому удалось увидеть материалы к пособию будущего. Но главная особенность учебника - навигация. Это специальные рубрики с дополнительной информацией, ссылки на хрестоматии, атласы и электронные ресурсы. Именно эта опция сейчас у родителей вызывает больше всего вопросов - ведь это еще и дополнительная нагрузка.

О том, что в школьной программе не должно быть ничего лишнего, в Большом разговоре отметил и Глава государства. В беседе с журналистами и экспертами Александр Лукашенко обратился к теме образования и объяснил появление шестого учебного дня и, конечно же, роль учебника в воспитании подрастающего поколения

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "У нас школа перегрузила настолько, им дышать некогда. А мы же хотим, чтобы наши школы, это я уже как отец говорю, занимались немножко спортом. Для чего? Не для показухи, для здоровья, чтобы они нормальными, здоровыми, красивыми росли. А если у кого-то есть способность к музыке, писать картины, петь, танцевать, где взять это время? Они и так 10 часов в школе заняты уже в 7-м классе. И было принято решение - давайте программу сделаем. Надо программу с учебников начинать".

И начали, еще в прошлом году. Отредактированные учебники появились во всех 1-х, 5-х и 10-х классах. А уже все абсолютно по-новому в белорусских школах будут учиться к 2021 году. До этого в несколько этапов во всех классах заменят учебники старого образца.

В этом 6-м классе новые пособия практически по всем предметам появились в этом году. Например, сейчас здесь идет урок истории Беларуси. И у каждого на парте уже есть новые учебники. Таблицы, схемы, фотографии изданий и качество материала в столичной школе № 4 уже оценили педагоги. Но что самое главное - оценка тех, кому каждый день нужно вчитываться в настоящее и прошлое своей родной страны и изучать уроки истории, чтобы, вполне возможно, каких-то ошибок в будущем избежать.