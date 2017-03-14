Новые подробности в деле о взрыве на Скидельском сахарном комбинате

14 Марта 2017 19:04

В качестве подозреваемых задержаны начальник цеха готовой продукции и его заместитель.

Эта информация появилась сегодня на официальном сайте Следственного комитета. Статья, по которой ведется расследование, - служебная халатность. И сегодня стало известно, что в гродненской больнице скончалась четвертая жертва трагедии. Напомним, 25 февраля в одном из цехов предприятия произошел взрыв пылевоздушной смеси. Сильные ожоги получили пять работниц завода. Врачи продолжают бороться за жизнь последней пострадавшей. Ее состояние до сих пор тяжелое.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью СК Беларуси: "С учетом анализа собранных практических данных следствием принято решение о задержании начальника цеха готовой продукции данного комбината и его заместителя. В том числе и их допросов в качестве подозреваемых в совершении служебной халатности".

Следственная группа продолжает работать на территории предприятия. Специалисты проводят углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции. По запросу нашего СК в Беларусь из Польши прибыли представители компании - поставщика оборудования. Его эта фирма и устанавливала на заводе. В качестве экспертов также привлечены белорусские ученые, которые специализируются на системах очистки воздуха.