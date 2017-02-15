Новые площади и новые резиденты в Минском городском технопарке

15 Февраля 2017 15:19

Дополнительные производственные площадки сдадут в марте. Список компаний технопарка пополнят разработчики симуляторов грузовых и легковых автомобилей, производители противопожарной техники, фармакологических и нанотехнологий. Таким образом до конца года в инновационном центре будет создано более 100 рабочих мест. Наталья Кузьмицкая продолжит тему.

Из нескольких тысяч деталей в лаборатории компании Александра Лобаневского разработали уникальный хирургический инструмент. Многофункциональный лазер, который совмещает различные виды малоинвазивных операций. В Минской областной клинической больнице с помощью этой умной техники успешно провели уже более 4 тысяч хирургических вмешательств.

За возможность у операционного стола одним нажатием поменять длину и мощность лазерной волны готовы платить за границей. В портфеле заказов сегодня контракты со странами Азиатского региона. Кстати, большинство компаний - резидентов технопарка сегодня ориентированы на экспорт.

Сферы производства самые разные: от фармацевтики до лазерных технологий, приборостроения и металлообработки. В скором времени новоселье в инновационном центре справят еще 7 предприятий.

Заново отстроенная площадка площадью семь с половиной тысяч метров разделена на 6 боксов. Будущие резиденты потихоньку завозят оборудование. Вскоре здесь будет налажен выпуск материалов для лакокрасочной промышленности, противопожарной техники. Рядом будут работать специалисты предприятия по производству высокоточной оптики, которое в пределах технопарка расширяет уже существующие производства.

После завершения реконструкции всего комплекса - в конце 2018 года - потенциал технопарка увеличится с 30-ти компаний до 70-ти. Привлекательная цена арендных площадей и некоторые налоговые льготы для резидентов способствуют созданию новых рабочих мест.

Уже в мае стартует традиционный конкурс инновационных проектов, на котором производители и разработчики высокотехнологичных услуг или продукции получат поддержку и средства на реализацию своих идей.