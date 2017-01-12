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Новые направления детского фитнеса появляются в Минске
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10 Января 2017 18:47

Новые направления детского фитнеса появляются в Минске

Столичные центры активно разрабатывают спортивные направления для детей от 3 до 16 лет.  На занятиях они учатся элементам гимнастики, йоги, аэробики, хореографии и даже ушу. Отдельные тренинги посвящены улучшению осанки детей и предотвращению сколиоза. Фитнес-уроки проходят в игровой форме. Это позволяет привить любовь к спорту детям с малых лет. 

Занятия детским фитнесом позволяют быстрее выявить талант к профессиональному спорту. Например, к биатлону, футболу, бегу или гимнастике. В таком случае детей направляют к профессиональным тренерам. 

В Минске проводят и занятия по водному поло для детей. Для активной командной игры приглашают школьников.

  

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