Общество
10 Января 2017 18:47
Новые направления детского фитнеса появляются в Минске
Столичные центры активно разрабатывают спортивные направления для детей от 3 до 16 лет. На занятиях они учатся элементам гимнастики, йоги, аэробики, хореографии и даже ушу. Отдельные тренинги посвящены улучшению осанки детей и предотвращению сколиоза. Фитнес-уроки проходят в игровой форме. Это позволяет привить любовь к спорту детям с малых лет.
Занятия детским фитнесом позволяют быстрее выявить талант к профессиональному спорту. Например, к биатлону, футболу, бегу или гимнастике. В таком случае детей направляют к профессиональным тренерам.
В Минске проводят и занятия по водному поло для детей. Для активной командной игры приглашают школьников.
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