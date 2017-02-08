8 Февраля 2017 21:15

Строительство детских садов, школ и поликлиник в новых микрорайонах — приоритет для крупных райцентров, областных городов и столицы. Привести в баланс темпы возведения жилья и социальной инфраструктуры — таков один из итогов Большого разговора с Главой государства. Новые микрорайоны должны быть полноценным местом жизни и отдыха, а не каменными джунглями, как это нередко бывает. Здесь основные проблемы — нехватка школ и детских садов, а ведь именно там с господдержкой строится большинство многодетных семей. О развитии белорусских городов —

Светлана и Павел Альшевские по современным меркам семья довольно успешная. Двое детей, своя квартира в микрорайоне Казимировка - недавно отметили новоселье. Соседи, в основном, такие же молодые семьи — проблема с друзьями решена. В перспективе микрорайон обещают застроить торгово-развлекательными центрами. Вот только молодой семье не хватает отнюдь не развлечений, а детского сада рядом с домом, а в перспективе и школы.

Мест в садах и школах в новых и молодых "многодетных микрорайонах" не хватает. Об этом говорят жители Могилева, Гомеля, Витебска, Минска. Такой вопрос прозвучал и во время Большого разговора с Главой государства.

Баланс между темпами возведения жилья и социальной инфраструктуры все еще далек от равновесного. Проблему решают не только с появлением новых объектов, хотя и стройки по всей стране идут в соответствии с графиками. Ведь это часть социальных обязательств, от которых государство не отказывается.

А это — уже столичная Каменная Горка. Название микрорайона в какой-то степени стало нарицательным. Буквально за пять лет новоселами здесь стали около ста тысяч человек, а это сравнимо с такими городами, как Мозырь, Солигорск или Новополоцк. Детских садов здесь пока еще не хватает, не все гладко и со школами — первых классов в некоторых из них — 16. Ситуацию частично решают с помощью специализированного автобуса "Малыш". Три маршрута и 6 рейсов в день, чтобы родители и дети смогли доехать до другого детского сада или школы в пределах района, где ситуация с местами не столь плачевна.

А это — еще один новый, молодой и очень творческий квартал "Магистр" в столице. Ярко-зеленое здание детского сада с нарядной площадкой даже зимой обращает на себя внимание. Совсем скоро здесь примут первых детей — а это почти 180 человек. Сейчас здание приводят в порядок после стройки, а также формируют группы.

Еще один больной вопрос для новых микрорайонов — отсутствие поликлиники в шаговой доступности. Причем, неудобство испытывают и пациенты - ехать далеко, а с плохим самочувствием - проблематично, и врачи — при перегруженности нет места индивидуальному подходу к пациентам. Ситуацию постепенно исправляют с помощью строительства новых учреждений здравоохранения.

Это — здание новой детской поликлиники в еще одном многодетном микрорайоне столицы - Брилевичах. Через месяц здесь будут принимать до 350 пациентов в смену. Таким образом разгрузятся соседние поликлиники, исчезнут и утомительные очереди.

Построить одномоментно всю инфраструктуру невозможно, однако ситуация постепенно выравнивается. Тем более что строительство нового жилья в столице уже ограничили, приоритет - развитию регионов.